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    • ⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2), у москвичей 4 матча без побед

    ⚡️ РПЛ. «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2), у москвичей 4 матча без побед

    «Спартак» в седьмом туре РПЛ проиграл в гостях «Краснодару». Соперник забил в обоих таймах.

    У «Спартака» в последних четырех матчах РПЛ ни одной победы. Команда занимает восьмую строчку.

    «Краснодар» вернулся на первое место, команда идет без поражений.

    Краснодарцы нанесли реванш за июльское кубковое поражение.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кордоба, 40; 2:0 – Сперцян, 83 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2023 22:01
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    Комментарии242
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 3 сентября, 17:22

      Нельзя сказать что Краснодар полностью переиграл Спартак. Да и по статистике матча Спартак выглядел не хуже. Но вот серьезного давления на ворота Краснодара не было. Да и настрой на матч хотелось бы видеть более ощутимым.
      Краснодар с победой!

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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец 3 сентября, 15:43

      Еще скажу невероятное - персона поставила мне +! Может покаялся, при виде ромбика в унитазе?

      2
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец 3 сентября, 14:42

      Всем нашим - "JIEGEHDA" очень сомнительный, не из тарасовки ли он?

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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Бывший спартаковец 3 сентября, 17:08

      А что есть признаки? Назовите весь список пожалуйста

      0
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Бывший спартаковец 3 сентября, 17:12

      2 месяца пропадал . Наверно поймали в Тарасовке ? Насиловали?

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      Рейтинг: +6207

      fakeid 3 сентября, 11:17

      жаль, что я этого не видел)

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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > fakeid 3 сентября, 14:38

      Так и повторы есть!

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      Рейтинг: +5874

      Питерский князь 3 сентября, 10:22

      Самоназваный чемпион получил в рот. Жалко не смторел игру.
      Поздравляю быков.
      Вам осталост тольуо ждать игры с Зенитом, дляэфктного опускалова с первого на второе место.
      :))))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат 3 сентября, 10:14

      Краснодар с победой, конечно, но игра быков была вовсе не чемпионской. Скорее Спартак проиграл, чем они победили. На гол Кордобы, который обошелся с защитниками, как с манекенами, такому Краснодару можно было бы ответить парой голов, а не привозом от Денисова, который в концовке от усталости еле ползал. Да и Соболев с Игнатовым не двужильные. После 4:1 с Динамо они просто не успели восстановиться. А кто мог заменить Соболева, если Николсона и Бальде сплавили с глаз долой? И почему сплавили? Если Соболев травмируется, кто будет играть форварда? В команде с вторым по величине бюджетом в лиге и второй стоимостью состава? Дичь какая-то.

      2
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Вомбат 3 сентября, 11:37

      Игра Зенита так же не была чемпионской . Против Спартака глупо играть в атаку. Но по игре не судят , судят по результатам.и Зенит и Краснодар сыграл не от себя , а на себя как пишут на дверях )) главное результат. Чего Краснодар и добился . Хотя видно было что такая игра не в их стиле .

      1
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      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец > JIEGEHDA 3 сентября, 14:37

      По твоим словам, ты будто из тарасовки пишешь! Смени значек!!!

      0
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Бывший спартаковец 3 сентября, 17:10

      Если ты видишь игру Зенита Чемпионской. То у тебя глюки. Причем страшные . Сам клуб игроки и тренер об этом говорят . Форма Зенита далека от пика. Да и состав так же пока без баланса. Переход на другую схему. Когда 3 центр защитника а номинальных только один и то НУРАЛИ АЛИП. Так что бред полный. Зенит не только может Зенит должен играть лучше . С лучшей игрой Зенит обыграл бы Спартак как минимум в 4-5 голов )

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      Рейтинг: +564

      saf05 3 сентября, 09:57

      Спартак играл с призраками, и не видел откуда влетают голешники. Бычки невидимки. (Зарема).

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      Рейтинг: +1061

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 сентября, 09:55

      Ржавый гвоздь в крышку гроба сумел забить Краснодар.

      2
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      Рейтинг: +564

      saf05 3 сентября, 09:04

      Столько было шума, и так обосратся. Подвели Зарему.

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      Рейтинг: +1320

      k611 3 сентября, 09:02

      Денисов что ли с температурой играл, просто куча ошибок. Атака очень невнятно сыграла. Вообщем результат закономерен, печалька...

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      Рейтинг: +34301

      oyabun > k611 3 сентября, 10:43

      Уже через 10 мин игры было видно, что Денисов очень не в порядке. Почему Абаскаль его так и не заменил? Тайна сия велика..

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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > oyabun 3 сентября, 11:40

      Вместо когооооо . Вы все толпой пишите как БУДТО у вас там в запасе молодой Мальдини с Рамосом сидят . Кого вместо него? МАСЛОВА? ну вышел бы он и привез тогда что? Сидели бы так же . Или вообще разговоры купите защитников . Вместо атаки взяли бы защиту орали бы что атака дно . У вас команда дно . И тренер такой же . Сидит да быстрее слинять хочет. Когда 2:0 счёт и 94 минута последняя . Он кричит им давайте вперёд . Атакуем играем . Как клоун .

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