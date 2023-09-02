Нельзя сказать что Краснодар полностью переиграл Спартак. Да и по статистике матча Спартак выглядел не хуже. Но вот серьезного давления на ворота Краснодара не было. Да и настрой на матч хотелось бы видеть более ощутимым.
Краснодар с победой!
«Спартак» в седьмом туре РПЛ проиграл в гостях «Краснодару». Соперник забил в обоих таймах.
У «Спартака» в последних четырех матчах РПЛ ни одной победы. Команда занимает восьмую строчку.
«Краснодар» вернулся на первое место, команда идет без поражений.
Краснодарцы нанесли реванш за июльское кубковое поражение.
Россия. РПЛ. 7-й тур
Краснодар – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кордоба, 40; 2:0 – Сперцян, 83 (с пенальти).