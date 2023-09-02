«Спартак» в седьмом туре РПЛ проиграл в гостях «Краснодару». Соперник забил в обоих таймах.

У «Спартака» в последних четырех матчах РПЛ ни одной победы. Команда занимает восьмую строчку.

«Краснодар» вернулся на первое место, команда идет без поражений.

Краснодарцы нанесли реванш за июльское кубковое поражение.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кордоба, 40; 2:0 – Сперцян, 83 (с пенальти).

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