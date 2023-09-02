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    Почеттино объяснил домашнее поражение «Челси» от «Форест»

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался после матча четвертого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:1).

    «Нам нужно время. Мы создавали моменты, доминировали, но не хватило реализации. Мы допустили ошибку и пропустили.

    Разочарования нет. Требуется еще и удача», – сказал аргентинец.

    • Почеттино в команде с лета.
    • У «Челси» в последних 18 официальных встречах 2 победы.
    • Команда идет в АПЛ 11-й.

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    Источник: Football London

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    02.09.2023 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13228

      Вомбат 2 сентября, 22:26

      Какая тут может быть удача, Маурисио? Нынешний владелец отжал клуб у законного владельца, используя политическую ситуацию, и после этого ты хочешь, чтобы фортуна была на его стороне? Не дождешься!

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    • ...
      Рейтинг: +123

      lisal 2 сентября, 20:37

      Назревает еще один доминатор.

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