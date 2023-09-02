Почеттино объяснил домашнее поражение «Челси» от «Форест»

Какая тут может быть удача, Маурисио? Нынешний владелец отжал клуб у законного владельца, используя политическую ситуацию, и после этого ты хочешь, чтобы фортуна была на его стороне? Не дождешься!
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался после матча четвертого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:1).
«Нам нужно время. Мы создавали моменты, доминировали, но не хватило реализации. Мы допустили ошибку и пропустили.
Разочарования нет. Требуется еще и удача», – сказал аргентинец.
- Почеттино в команде с лета.
- У «Челси» в последних 18 официальных встречах 2 победы.
- Команда идет в АПЛ 11-й.