Почеттино объяснил домашнее поражение «Челси» от «Форест»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался после матча четвертого тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:1).

«Нам нужно время. Мы создавали моменты, доминировали, но не хватило реализации. Мы допустили ошибку и пропустили.

Разочарования нет. Требуется еще и удача», – сказал аргентинец.