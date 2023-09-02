Стартовые составы на матч «Боруссии» Менхенгладбах и «Баварии» на матч 3-го тура Бундеслиги. Игра пройдет в Менхенгладбахе, и начнется в 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия М»: Николя, Вебер, Итакура, Фридрих, Нойхаус, Вайгль, Скалли, Рейц, Нгуму Минполь, Плеа, Чванвара.

Главный тренер: Херардо Сеоане

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«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Мин-Чжэ, Мазрауи, Дэвис, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Коман, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель