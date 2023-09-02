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    • Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: 3-й тур Бундеслиги

    Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: 3-й тур Бундеслиги

    Стартовые составы на матч «Боруссии» Менхенгладбах и «Баварии» на матч 3-го тура Бундеслиги. Игра пройдет в Менхенгладбахе, и начнется в 17:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Боруссия М»: Николя, Вебер, Итакура, Фридрих, Нойхаус, Вайгль, Скалли, Рейц, Нгуму Минполь, Плеа, Чванвара.

    Главный тренер: Херардо Сеоане

    ___________________________________________________________________

    «Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Мин-Чжэ, Мазрауи, Дэвис, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Коман, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Источник: Бомбардир

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    02.09.2023 17:44
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