«Этот момент изменил мою жизнь»: Фабрицио Романо определил главный инсайд в своей карьере

Итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, какой инсайд он считает главным в своей карьере.
«Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед», он изменил мою жизнь.
Каким образом? До этого я в основном писал об итальянском футболе и немного о европейском. В случае с Бруну я понял, что пришло время сделать что-то особенное на мировом рынке.
У меня появился инсайд о том, перейдeт ли он в «Манчестер Юнайтед», после того как всe лето все спорили, будет трансфер или нет. Я сказал, что летом он не перейдeт.
Потом зимой у меня появилась фотография с Бруну и его агентом, летящими в Манчестер. Этот момент изменил мою жизнь», – заявил Романо.
- В январе 2020 года «МЮ» купил португальца за 65 миллионов евро у «Спортинга».
- Статистика Фернандеша в составе «Юнайтед»: 188 матчей, 65 голов, 55 ассистов.
Источник: Sport Bible