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    • «Этот момент изменил мою жизнь»: Фабрицио Романо определил главный инсайд в своей карьере

    «Этот момент изменил мою жизнь»: Фабрицио Романо определил главный инсайд в своей карьере

    Итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, какой инсайд он считает главным в своей карьере.

    «Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед», он изменил мою жизнь.

    Каким образом? До этого я в основном писал об итальянском футболе и немного о европейском. В случае с Бруну я понял, что пришло время сделать что-то особенное на мировом рынке.

    У меня появился инсайд о том, перейдeт ли он в «Манчестер Юнайтед», после того как всe лето все спорили, будет трансфер или нет. Я сказал, что летом он не перейдeт.

    Потом зимой у меня появилась фотография с Бруну и его агентом, летящими в Манчестер. Этот момент изменил мою жизнь», – заявил Романо.

    • В январе 2020 года «МЮ» купил португальца за 65 миллионов евро у «Спортинга».
    • Статистика Фернандеша в составе «Юнайтед»: 188 матчей, 65 голов, 55 ассистов.

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    Источник: Sport Bible

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    02.09.2023 13:51
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