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    «Барселона» продала «Бетису» марокканского вингера

    «Барселона» объявила о переходе Абде Эззальзули в «Бетис».

    Сумма трансфера – 7,5 миллиона евро + 50% от суммы следующей перепродажи.

    У каталонцев есть право обратного выкупа 21-летнего вингера.

    • Абде был в системе «Барсы» с августа 2021 года.
    • Его статистика за главную команду: 14 матчей, 1 гол.
    • Прошлый сезон марокканец провел в аренде в «Осасуне».
    • Рыночная стоимость игрока – 15 млн евро.

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    02.09.2023 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA 2 сентября, 11:53

      Очень очень дёшево . И Фати ушёл и Дембеле и Абду . А играть то кем ? Лева и Фелиш? Да Рафинья . А в замену один дохлый Торрес

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