«Барселона» продала «Бетису» марокканского вингера

Очень очень дёшево . И Фати ушёл и Дембеле и Абду . А играть то кем ? Лева и Фелиш? Да Рафинья . А в замену один дохлый Торрес
«Барселона» объявила о переходе Абде Эззальзули в «Бетис».
Сумма трансфера – 7,5 миллиона евро + 50% от суммы следующей перепродажи.
У каталонцев есть право обратного выкупа 21-летнего вингера.
- Абде был в системе «Барсы» с августа 2021 года.
- Его статистика за главную команду: 14 матчей, 1 гол.
- Прошлый сезон марокканец провел в аренде в «Осасуне».
- Рыночная стоимость игрока – 15 млн евро.