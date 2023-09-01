Состав Аргентины на сентябрьские матчи

Стал известен список сборной Аргентины на игры в сентябре.

В рамках отбора на ЧМ-2026 действующие победители турнира встретятся с Эквадором (8 сентября) и Боливией (12 сентября).

Это будут 1-е матчи отбора в Южной Америке.

В 2026 году турнир примут США, Мексика и Канада.

Вратари: Хуан Муссо («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Франко Армани («Ривер Плейт»);

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Херман Пеццелла («Бетис»), Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лукас Эскивель («Атлетико Паранаэнсе»);

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Гидо Родригес («Бетис»), Факундо Буонанотте («Брайтон»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Эсекиэль Паласиос («Байер»), Бруно Сапелли («Атлетико Паранаэнсе»), Алан Веласко («Даллас»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»);

Нападающие: Лукас Бельтран, Николас Гонсалес (оба – «Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»).