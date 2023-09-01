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    «ПСЖ» согласовал 90-миллионный трансфер

    «ПСЖ» усилит атаку еще одним игроком перед закрытием летнего трансферного окна.

    Новичком парижан станет нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

    Сумма сделки – 90 миллионов евро с учетом бонусов. О переходе должны объявить сегодня.

    • 24-летний Коло Муани – действующий вице-чемпион мира в составе сборной Франции.
    • Год назад «Айнтрахт» подписал форварда бесплатно.
    • Его статистика: 50 матчей, 26 голов, 17 ассистов.

    Выбирайте фаворита в главном матче тура с бонусом до 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    01.09.2023 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 1 сентября, 18:27

      Айнтрахт наварился прилично

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