«ПСЖ» согласовал 90-миллионный трансфер

«ПСЖ» усилит атаку еще одним игроком перед закрытием летнего трансферного окна.
Новичком парижан станет нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.
Сумма сделки – 90 миллионов евро с учетом бонусов. О переходе должны объявить сегодня.
- 24-летний Коло Муани – действующий вице-чемпион мира в составе сборной Франции.
- Год назад «Айнтрахт» подписал форварда бесплатно.
- Его статистика: 50 матчей, 26 голов, 17 ассистов.
Выбирайте фаворита в главном матче тура с бонусом до 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо