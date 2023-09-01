«ПСЖ» согласовал 90-миллионный трансфер

«ПСЖ» усилит атаку еще одним игроком перед закрытием летнего трансферного окна.

Новичком парижан станет нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

Сумма сделки – 90 миллионов евро с учетом бонусов. О переходе должны объявить сегодня.

24-летний Коло Муани – действующий вице-чемпион мира в составе сборной Франции.

Год назад «Айнтрахт» подписал форварда бесплатно.

Его статистика: 50 матчей, 26 голов, 17 ассистов.

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