«Лацио» арендовал вице-чемпиона мира

Полузащитник Маттео Гендузи официально перешел из «Марселя» в «Лацио».

Это аренда до лета 2024 года с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

По информации Фабрицио Романо, римляне арендовали игрока за 1 миллион евро, выкуп – 12+5 миллионов. Также «Марсель» получит 10% от суммы перепродажи хавбека.

Гендузи – действующий вице-чемпион мира в составе сборной Франции.

За «Марсель» он провел 103 матча, забил 10 голов и сделал 19 ассистов.

Фото: твиттер «Лацио»