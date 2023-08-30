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    • Мостовой: «Абаскаль не понимает, что делать – он не знает своих футболистов»

    Мостовой: «Абаскаль не понимает, что делать – он не знает своих футболистов»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    «Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Давайте матч против «Динамо» вынесем за скобки.

    Он не понимает, что делать, он не знает своих футболистов. В «Спартаке» есть игроки, которые должны играть в стартовом составе, но почему-то они сидят на скамейке. Давайте без фамилий, но странно, что такие ребята сидят на лавке.

    К нему есть много вопросов. Игра с «Краснодаром» будет определяющей, думаю. Этот матч покажет, куда движется команда под его руководством», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» лидирует в группе Фонбет Кубка России.
    • Клуб занимает 7-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3116

      alefreddy 39 минут назад

      Мост это тормоз команде царек твою медь

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