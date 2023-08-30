Мостовой: «Абаскаль не понимает, что делать – он не знает своих футболистов»

Мост это тормоз команде царек твою медь
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
«Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Давайте матч против «Динамо» вынесем за скобки.
Он не понимает, что делать, он не знает своих футболистов. В «Спартаке» есть игроки, которые должны играть в стартовом составе, но почему-то они сидят на скамейке. Давайте без фамилий, но странно, что такие ребята сидят на лавке.
К нему есть много вопросов. Игра с «Краснодаром» будет определяющей, думаю. Этот матч покажет, куда движется команда под его руководством», – сказал Мостовой.
- «Спартак» лидирует в группе Фонбет Кубка России.
- Клуб занимает 7-е место в РПЛ.