Мостовой: «Абаскаль не понимает, что делать – он не знает своих футболистов»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Давайте матч против «Динамо» вынесем за скобки.

Он не понимает, что делать, он не знает своих футболистов. В «Спартаке» есть игроки, которые должны играть в стартовом составе, но почему-то они сидят на скамейке. Давайте без фамилий, но странно, что такие ребята сидят на лавке.

К нему есть много вопросов. Игра с «Краснодаром» будет определяющей, думаю. Этот матч покажет, куда движется команда под его руководством», – сказал Мостовой.