«Без вариантов»: Игнатов назвал самый популярный клуб России

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о популярности московского клуба.

– Умяров в интервью все правильно сказал, я с ним согласен. Придерживаюсь такого же мнения – надо идти от игры к игре, стараться добиваться положительного результата.

То, что про «Спартак» говорят, это значит, что все любят этот клуб. Это приятно. Когда мы играем плохо, принимаем любую критику.

– Получается, «Спартак» – самый популярный клуб страны?

– Я думаю, что да. Без вариантов.