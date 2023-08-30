«Без вариантов»: Игнатов назвал самый популярный клуб России

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о популярности московского клуба.
– Умяров в интервью все правильно сказал, я с ним согласен. Придерживаюсь такого же мнения – надо идти от игры к игре, стараться добиваться положительного результата.
То, что про «Спартак» говорят, это значит, что все любят этот клуб. Это приятно. Когда мы играем плохо, принимаем любую критику.
– Получается, «Спартак» – самый популярный клуб страны?
– Я думаю, что да. Без вариантов.
- «Спартак» лидирует в группе Фонбет Кубка России.
- Клуб занимает 7-е место в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»