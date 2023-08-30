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    • «Без вариантов»: Игнатов назвал самый популярный клуб России

    «Без вариантов»: Игнатов назвал самый популярный клуб России

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о популярности московского клуба.

    – Умяров в интервью все правильно сказал, я с ним согласен. Придерживаюсь такого же мнения – надо идти от игры к игре, стараться добиваться положительного результата.

    То, что про «Спартак» говорят, это значит, что все любят этот клуб. Это приятно. Когда мы играем плохо, принимаем любую критику.

    – Получается, «Спартак» – самый популярный клуб страны?

    – Я думаю, что да. Без вариантов.

    • «Спартак» лидирует в группе Фонбет Кубка России.
    • Клуб занимает 7-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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