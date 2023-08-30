Бывший тренер «Динамо» считает, что Захаряну не стоило переходить в «Сосьедад»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Россиянин дебютировал за испанский клуб в матче 3-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом».

«Дебютировал, и что? Не стоит делать из этого событие. Вообще я думаю, что ему стоило переходить в «Челси», а не в «Реал Сосьедад». Переход в Испанию – это не шаг вперед для него.

В Испании есть три гранда, именно туда нужно и стремиться. А пока он попал в общую массу хороших команд, которых в Испании достаточно. Посмотрим, как он адаптируется и проявит себя там», – сказал Силкин.