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    • Бывший тренер «Динамо» считает, что Захаряну не стоило переходить в «Сосьедад»

    Бывший тренер «Динамо» считает, что Захаряну не стоило переходить в «Сосьедад»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    Россиянин дебютировал за испанский клуб в матче 3-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом».

    «Дебютировал, и что? Не стоит делать из этого событие. Вообще я думаю, что ему стоило переходить в «Челси», а не в «Реал Сосьедад». Переход в Испанию – это не шаг вперед для него.

    В Испании есть три гранда, именно туда нужно и стремиться. А пока он попал в общую массу хороших команд, которых в Испании достаточно. Посмотрим, как он адаптируется и проявит себя там», – сказал Силкин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4844

      Ziklop 1 час назад

      шаг сделал, дороги назад нет!
      теперь паши и доказывай, что ты и чего-то стоишь (хоть Дзюбло и гавнюк, но собраться и выдать результат он может!) учись забить на всё и отдаться любимому делу, либо второй вариант , получить вкусный контракт и мечтать о следующем сидя на лавке!

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