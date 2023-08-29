«Атлетико» установил клубный рекорд

«Атлетико» в гостях разгромил «Райо Вальекано» со счетом 7:0 в 3-м туре чемпионата Испании.

Голы забили Альваро Мората (дубль), Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Молина, Анхель Корреа и Маркос Льоренте.

Это крупнейшая выездная победа в истории мадридской команды.

Ранее лучшим результатом «Атлетико» на чужом поле был выигрыш с разницей в пять мячей: