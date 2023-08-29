«Атлетико» установил клубный рекорд

«Атлетико» в гостях разгромил «Райо Вальекано» со счетом 7:0 в 3-м туре чемпионата Испании.
Голы забили Альваро Мората (дубль), Антуан Гризманн, Мемфис Депай, Науэль Молина, Анхель Корреа и Маркос Льоренте.
Это крупнейшая выездная победа в истории мадридской команды.
Ранее лучшим результатом «Атлетико» на чужом поле был выигрыш с разницей в пять мячей:
- 8:3 с «Химнастика Эспаньола» в 1922 году;
- 7:2 с хихонским «Спортингом» в 1948 году.
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