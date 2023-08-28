«Манчестер Юнайтед» предложили подписать полузащитника «Тоттенхэма»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Пьера-Эмиля Хейбьерга из «Тоттенхэма».
«МЮ» предложили подписать 28-летнего датчанина, на которого не рассчитывают в нынешнем клубе.
Ранее хавбек мог оказаться в «Атлетико» и Саудовской Аравии, но переговоры прошли неудачно.
- В прошлом сезоне Хейбьерг забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 44 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость полузащитника – 45 миллионов евро.
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