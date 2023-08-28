«Манчестер Юнайтед» предложили подписать полузащитника «Тоттенхэма»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Пьера-Эмиля Хейбьерга из «Тоттенхэма».

«МЮ» предложили подписать 28-летнего датчанина, на которого не рассчитывают в нынешнем клубе.

Ранее хавбек мог оказаться в «Атлетико» и Саудовской Аравии, но переговоры прошли неудачно.