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    • «Манчестер Юнайтед» предложили подписать полузащитника «Тоттенхэма»

    «Манчестер Юнайтед» предложили подписать полузащитника «Тоттенхэма»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Пьера-Эмиля Хейбьерга из «Тоттенхэма».

    «МЮ» предложили подписать 28-летнего датчанина, на которого не рассчитывают в нынешнем клубе.

    Ранее хавбек мог оказаться в «Атлетико» и Саудовской Аравии, но переговоры прошли неудачно.

    • В прошлом сезоне Хейбьерг забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 44 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость полузащитника – 45 миллионов евро.

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    Источник: The Telegraph

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