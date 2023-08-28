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    • В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит фразу Слуцкого «19-летний дебил» в адрес журналиста

    В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит фразу Слуцкого «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может быть наказан за оскорбление журналиста.

    По информации «СЭ», в службе коммуникаций РФС подтвердили, что оскорбления Слуцкого будут рассмотрены комитетом по этике.

    • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
    • До этого форвард «Локомотива» обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +990

      O-kolesov 57 минут назад

      А если я какого- нибудь журналюшку пошлю на всем известный адрес, меня тоже будет рассматривать комитет по этике? В данный момент какое отношение Слуцкий имеет к футболу? Долбо эбизм

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      Рейтинг: +661

      НикКин 2 часа назад

      Одни дебилы будут наказывать другого дебила за то что то от оскорбил еще одного дебила не ну не дебилизм вот это то все )))

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