В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит фразу Слуцкого «19-летний дебил» в адрес журналиста

А если я какого- нибудь журналюшку пошлю на всем известный адрес, меня тоже будет рассматривать комитет по этике? В данный момент какое отношение Слуцкий имеет к футболу? Долбо эбизм
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может быть наказан за оскорбление журналиста.
По информации «СЭ», в службе коммуникаций РФС подтвердили, что оскорбления Слуцкого будут рассмотрены комитетом по этике.
- Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
- Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
- До этого форвард «Локомотива» обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».
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