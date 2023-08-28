«Манчестер Сити» согласовал четвертый летний трансфер

«Манчестер Сити» близок к покупке полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нуньеса.

Чемпион АПЛ увеличил свое предложение до 60 миллионов евро с учетом бонусов.

Ранее «Вулверхэмптон» отказался продавать португальца за 50+5 миллионов.

Инсайдер Педру Алмейда утверждает, что сделка уже согласована.

«Вулверхэмптон» купил Нуньеса год назад за 45 млн евро.

Статистика хавбека: 41 матч, 1 гол, 1 ассист.

«Сити» этим летом уже подписал Матео Ковачича (29 млн евро), Йошко Гвардиола (90 млн евро) и Жереми Доку (60 млн евро).

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