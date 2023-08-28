В «Динамо» ответили, заплатил ли «Сосьедад» за трансфер Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с переводом денег за продажу Арсена Захаряна.
- Полузащитник ушел в «Реал Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- В пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).
«Деньги мы увидели на корреспондентском счете. Ждем их в понедельник. Это будет один транш», – заявил Пивоваров.
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Источник: ТАСС