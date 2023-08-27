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    • «Ничего страшного»: Бонгонда – о трех матчах «Спартака» без побед

    «Ничего страшного»: Бонгонда – о трех матчах «Спартака» без побед

    Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «С «Ахматом» была очень тяжeлая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять!

    Неудачная серия «Спартака»? Я не знаю, что произошло. У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше. Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном – мы сделаем всe, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» – сказал конголезец.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • У команды 3 матча без побед подряд.
    • Впереди у «Спартака» матчи с «Динамо» и «Краснодаром».

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    Источник: «Чемпионат»

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