«Ничего страшного»: Бонгонда – о трех матчах «Спартака» без побед

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«С «Ахматом» была очень тяжeлая игра. К сожалению, мы так и не смогли вскрыть ворота соперника. Нам нужно прибавлять!

Неудачная серия «Спартака»? Я не знаю, что произошло. У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше. Я не могу сейчас рассуждать о каких-то целях команды. Уверен только в одном – мы сделаем всe, что от нас зависит, для достижения наилучшего результата!» – сказал конголезец.