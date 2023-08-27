Матч с «Ньюкаслом» станет последним для Салаха за «Ливерпуль» (KSA Sport)

Мохамед Салах близок к трансферу из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад».

В Саудовской Аравии сообщили, что египтянин сегодня сыграет с «Ньюкаслом» и отправится на медосмотр для нового клуба. Он состоится в Дубае.

Потенциальная стоимость трансфера – более 100 миллионов долларов.

Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.

Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.

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