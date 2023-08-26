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    • Сафонов оценил свои перспективы уехать в Европу вслед за Захаряном

    Сафонов оценил свои перспективы уехать в Европу вслед за Захаряном

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» и своих перспективах уехать в Европу.

    – Как вы отреагировали на переход Захаряна в «Реал Сосьедад»?

    – Прекрасно! Еще один русский футболист, который будет играть в Европе на хорошем уровне. Это хороший знак для нашей сборной, для российских футболистов.

    Это значит, что переходы наших игроков в Европу возможны, как бы ни было трудно сейчас. Это возможно, это самое главное. Переход Захаряна послужит для кого‑то примером.

    – То есть это как глоток свежего воздуха для нашего футбола?

    – Не знаю, я бы такие эпитеты не использовал по поводу этого перехода.

    – Лично не списывались с Арсеном, не желали ему удачи?

    – Нет, мы не общаемся. Если увидимся в сборной, я, естественно, пожелаю Арсену удачи и скажу, что он сделал правильный выбор. Любой хороший российский футболист должен попробовать себя в Европе, посмотреть на себя на этом уровне.

    Чтобы это были не только игры за сборную России на чемпионатах Европы и мира, но и чтобы этот высокий уровень был повседневностью для футболиста. Это то, к чему должен стремиться каждый.

    Лучшие должны играть с лучшими. Те, кто играют на высоком уровне, к ним ноль вопросов, они дошли до пика своей карьеры и играют среди лучших – это то, к чему должен стремиться каждый профессионал.

    – На месте Захаряна вы поступили бы так же?

    – Там есть много подводных камней, я не знаю точно его ситуацию. Насколько я знаю, у него заканчивался контракт в «Динамо». Если бы Арсен ушел не сейчас, он ушел бы условно через год бесплатным агентом, возможно.

    А каждое летнее окно трансферная ситуация меняется, это лично для меня. И нужно смотреть, в какой ситуации я буду, если будет такое предложение у меня. Насколько это будет устраивать мой клуб, насколько это будет устраивать меня.

    Все это должно сложиться воедино. Я рад, что у Арсена все сложилось.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.
    • В пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: «Матч ТВ»

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