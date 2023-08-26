Сафонов оценил свои перспективы уехать в Европу вслед за Захаряном

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» и своих перспективах уехать в Европу.

– Как вы отреагировали на переход Захаряна в «Реал Сосьедад»?

– Прекрасно! Еще один русский футболист, который будет играть в Европе на хорошем уровне. Это хороший знак для нашей сборной, для российских футболистов.

Это значит, что переходы наших игроков в Европу возможны, как бы ни было трудно сейчас. Это возможно, это самое главное. Переход Захаряна послужит для кого‑то примером.

– То есть это как глоток свежего воздуха для нашего футбола?

– Не знаю, я бы такие эпитеты не использовал по поводу этого перехода.

– Лично не списывались с Арсеном, не желали ему удачи?

– Нет, мы не общаемся. Если увидимся в сборной, я, естественно, пожелаю Арсену удачи и скажу, что он сделал правильный выбор. Любой хороший российский футболист должен попробовать себя в Европе, посмотреть на себя на этом уровне.

Чтобы это были не только игры за сборную России на чемпионатах Европы и мира, но и чтобы этот высокий уровень был повседневностью для футболиста. Это то, к чему должен стремиться каждый.

Лучшие должны играть с лучшими. Те, кто играют на высоком уровне, к ним ноль вопросов, они дошли до пика своей карьеры и играют среди лучших – это то, к чему должен стремиться каждый профессионал.

– На месте Захаряна вы поступили бы так же?

– Там есть много подводных камней, я не знаю точно его ситуацию. Насколько я знаю, у него заканчивался контракт в «Динамо». Если бы Арсен ушел не сейчас, он ушел бы условно через год бесплатным агентом, возможно.

А каждое летнее окно трансферная ситуация меняется, это лично для меня. И нужно смотреть, в какой ситуации я буду, если будет такое предложение у меня. Насколько это будет устраивать мой клуб, насколько это будет устраивать меня.

Все это должно сложиться воедино. Я рад, что у Арсена все сложилось.