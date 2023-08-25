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    В «Зените» объяснили неудачный старт команды в РПЛ

    Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати высказался о неудачном старте команды в РПЛ.

    «Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о «Зените». Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от «Динамо» многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря.

    Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован.

    К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.

    Но даже с учетом всего перечисленного в Ростове мы не победили только по своему недосмотру. Ну, а «Динамо», когда допустили редкие для таких матчей ошибки, надо отдать должное: недаром москвичи сейчас идут в числе лидеров. «Зенит» – команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке.

    Со стороны каждый волен говорить и писать то, что ему хочется, но, находясь внутри процесса, оставался уверен, что в ежедневной работе, которую никто не видит, мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала.

    Другое дело, что еще очень много чего нужно сделать, так что расслабляться нельзя ни в коем случае», – сказал Карминати.

    • «Зенит» идет на четвертом месте в РПЛ.
    • Клуб выиграл чемпионат России пять раз подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3800

      ПалкоВводецъ (returned) 8 минут назад

      Просто не повезло в начале с сеткой матчей. Надо было в 1 или втором туре размятся на Спартаке, а дальше всё пошло бы по чемпионски накатанной дорожке. В итоге Зенит всё равно возьмёт золото. Гыгыгы

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