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В «Зените» объяснили неудачный старт команды в РПЛ

25 августа 2023, 09:26

Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати высказался о неудачном старте команды в РПЛ.

«Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о «Зените». Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от «Динамо» многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря.

Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован.

К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.

Но даже с учетом всего перечисленного в Ростове мы не победили только по своему недосмотру. Ну, а «Динамо», когда допустили редкие для таких матчей ошибки, надо отдать должное: недаром москвичи сейчас идут в числе лидеров. «Зенит» – команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке.

Со стороны каждый волен говорить и писать то, что ему хочется, но, находясь внутри процесса, оставался уверен, что в ежедневной работе, которую никто не видит, мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала.

Другое дело, что еще очень много чего нужно сделать, так что расслабляться нельзя ни в коем случае», – сказал Карминати.

  • «Зенит» идет на четвертом месте в РПЛ.
  • Клуб выиграл чемпионат России пять раз подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
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