В «Динамо» прокомментировали новость, что «Сосьедад» не может заявить Захаряна

В «Динамо» отреагировали на информацию о том, что «Реал Сосьедад» не может заявить полузащитника Арсена Захаряна.

«Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат (МТС). Игрок отзаявлен», – заявили в пресс-службе «Динамо».