В «Динамо» прокомментировали новость, что «Сосьедад» не может заявить Захаряна

В «Динамо» отреагировали на информацию о том, что «Реал Сосьедад» не может заявить полузащитника Арсена Захаряна.

«Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат (МТС). Игрок отзаявлен», – заявили в пресс-службе «Динамо».

В Примеру поступили еще не все документы по игроку, поэтому его дебют 25 августа в матче Примеры против «Лас-Пальмаса» маловероятен.

Баски купили россиянина за 12 миллионов евро.

3 миллиона евро ушли в пользу агентов Арсена.

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