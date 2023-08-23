В «Динамо» прокомментировали новость, что «Сосьедад» не может заявить Захаряна

В «Динамо» отреагировали на информацию о том, что «Реал Сосьедад» не может заявить полузащитника Арсена Захаряна.
«Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат (МТС). Игрок отзаявлен», – заявили в пресс-службе «Динамо».
- В Примеру поступили еще не все документы по игроку, поэтому его дебют 25 августа в матче Примеры против «Лас-Пальмаса» маловероятен.
- Баски купили россиянина за 12 миллионов евро.
- 3 миллиона евро ушли в пользу агентов Арсена.
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Источник: «Чемпионат»