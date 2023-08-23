Капелло сравнил Захаряна и Кварацхелию

Экс-тренер тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Испанский чемпионат – хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры.

Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», – сказал Капелло.