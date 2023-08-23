Капелло сравнил Захаряна и Кварацхелию

Экс-тренер тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
«Испанский чемпионат – хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры.
Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», – сказал Капелло.
- Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с игроком подписан на 6 лет.
- Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.
Источник: «РБ Спорт»