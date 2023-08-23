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    Капелло сравнил Захаряна и Кварацхелию

    Экс-тренер тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    «Испанский чемпионат – хороший вариант для молодого игрока. Захарян выбрал отличный клуб для развития карьеры.

    Может ли Арсен так же ярко дебютировать в европейском футболе, как Хвича? У него есть данные, чтобы заиграть не хуже Хвичи в Италии», – сказал Капелло.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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