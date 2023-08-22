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    • Бальбэуна назвал два топ-клуба, в которых может оказаться Захарян

    Бальбэуна назвал два топ-клуба, в которых может оказаться Захарян

    Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна оценил европейские перспективы своего экс-партнера Арсена Захаряна.

    • Россиянин перешел в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Бальбуэна играл в АПЛ за «Вест Хэм».

    «Возможно, скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал». А почему нет? Арсен – квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего. И вы поймите, что в футболе нет ничего невозможного. Не удивлюсь его переходу в европейские гранды футбола, ведь Захарян очень сильный игрок, который будет прогрессировать и дальше», – считает парагваец.

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    Источник: «РБ Спорт»

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