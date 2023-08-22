Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна оценил европейские перспективы своего экс-партнера Арсена Захаряна.

Россиянин перешел в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

Бальбуэна играл в АПЛ за «Вест Хэм».

«Возможно, скоро Захарян перейдет в «Барселону» или «Реал». А почему нет? Арсен – квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего. И вы поймите, что в футболе нет ничего невозможного. Не удивлюсь его переходу в европейские гранды футбола, ведь Захарян очень сильный игрок, который будет прогрессировать и дальше», – считает парагваец.