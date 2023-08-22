Газзаев заявил, что только у четырех игроков ЦСКА есть чемпионские амбиции

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» (1:2) в 5-м туре РПЛ
«За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счету в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям.
Это Акинфеев, который пропускал дерби с «Динамо» (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов.
Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет», – сказал Газзаев.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ после 5 туров.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»