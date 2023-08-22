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    • Газзаев заявил, что только у четырех игроков ЦСКА есть чемпионские амбиции

    Газзаев заявил, что только у четырех игроков ЦСКА есть чемпионские амбиции

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» (1:2) в 5-м туре РПЛ

    «За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счету в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям.

    Это Акинфеев, который пропускал дерби с «Динамо» (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов.

    Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет», – сказал Газзаев.

    • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ после 5 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1429

      rac531 23 минуты назад

      Зато у козлятины самая лучшая селекционная служба!
      И НАТАШЕК много)

      0
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      Рейтинг: +882

      bratskij 1 час назад

      Не было бы Чахлого и Болотного и чемпионские амбиции были бы, а эти два бревна, подарки от папы Карло, гасят их момент за моментом. Им только кирзачами по фонарным столбам колотить. Напьюсь на радостях когда их не станет в ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25248

      bset 1 час назад

      А как же Мойзес? Да и Гайича можно добавить

      3
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