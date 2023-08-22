«Факел» и «Краснодар» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже 25 августа в 20:00 по московскому времени.

Команды провели три матча в истории:

одна победа «Факела»

две ничьих

Краснодарцы – фавориты по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:

победа «Факела» – 4.20

ничья – 3.80

победа «Краснодара» – 1.90

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Краснодар

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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