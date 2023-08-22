«Факел» и «Краснодар» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже 25 августа в 20:00 по московскому времени.
Команды провели три матча в истории:
- одна победа «Факела»
- две ничьих
Краснодарцы – фавориты по версии «Фонбет». Коэффициенты на матч:
- победа «Факела» – 4.20
- ничья – 3.80
- победа «Краснодара» – 1.90
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Факел – Краснодар
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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Прямая трансляция матча «Факел» – «Краснодар» смотреть бесплатно
Источник: «Бомбардир»