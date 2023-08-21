В «Барселоне» объяснили смысл обращения Хави к Захаряну

Пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес рассказал, зачем главный тренер каталонской команды Хави записывал видеообращение для Арсена Захаряна.

Хави заявил: «Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?»

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – объяснил Терес.