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    В «Барселоне» объяснили смысл обращения Хави к Захаряну

    Пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес рассказал, зачем главный тренер каталонской команды Хави записывал видеообращение для Арсена Захаряна.

    Хави заявил: «Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?»

    «Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – объяснил Терес.

    • В субботу Захаряна за 12 млн евро перешел в «Реал Сосьедад».
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19422

      NewLife 1 час назад

      Ну и что, кто дурачок, а журавель. Ты не дурачок, ты просто дно.

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