В «Барселоне» объяснили смысл обращения Хави к Захаряну

Пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес рассказал, зачем главный тренер каталонской команды Хави записывал видеообращение для Арсена Захаряна.

Хави заявил: «Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?»

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – объяснил Терес.

В субботу Захаряна за 12 млн евро перешел в «Реал Сосьедад».

Контракт с игроком подписан на 6 лет.

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