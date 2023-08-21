В «Барселоне» объяснили смысл обращения Хави к Захаряну

Ну и что, кто дурачок, а журавель. Ты не дурачок, ты просто дно.
Пресс-атташе «Барселоны» Чеми Терес рассказал, зачем главный тренер каталонской команды Хави записывал видеообращение для Арсена Захаряна.
Хави заявил: «Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?»
«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего», – объяснил Терес.
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