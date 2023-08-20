Хави обратился к Захаряну

Главный тренер «Барселоны» Хави записал обращение к новичку «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну.

«Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?» – сказал Хави россиянину.

Видео было записано зимой, когда «Барселона» пыталась купить Захаряна у «Динамо». Однако журналист Грант Гетадарян опубликовал его только сейчас.