Хави обратился к Захаряну

Главный тренер «Барселоны» Хави записал обращение к новичку «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну.
«Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?» – сказал Хави россиянину.
Видео было записано зимой, когда «Барселона» пыталась купить Захаряна у «Динамо». Однако журналист Грант Гетадарян опубликовал его только сейчас.
- Баски купили Захаряна за 12 миллионов евро у «Динамо».
- Арсен будет играть под 12-м номером.
- «Сосьедад» выступит в Лиге чемпионов.
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна