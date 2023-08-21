Аршавин отреагировал на переход Захаряна в «Сосьедад»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о трансфере Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Конечно, важно решить бытовые вопросы: где жить, как добираться, просто где покупать продукты. Второе или, может быть, даже первое – язык, а уже потом всe остальное. Всe-таки это важно для футболиста, как и для любого человека, приезжающего в другой город, в другую страну.

Я считаю его большим талантом нашего футбола, но терпение ему, безусловно, понадобится. На его позиции играет футболист за 40 миллионов [Мартин Субименди].

Никто для Арсена ковровую дорожку сразу стелить не будет«, – считает Аршавин.

«Сосьедад» подтвердил 12-миллионный трансфер Захаряна в субботу.

Контракт с игроком подписан на 6 лет.

Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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