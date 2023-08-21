В «Динамо» раскрыли, сколько «Сосьедад» заплатил за Захаряна

Ну... вот так-то оно и лучше... 12 лямов... переход в 12-ю команду Примеры... А то.. Реал реал...)))
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
– Пишут, что за него заплатили 12 миллионов евро, неужели правда?
– Правда. Он столько и стоит на самом деле. Хороший футболист, много было команд, которые готовы были его пригласить в Европу.
А что вы удивляетесь? Посмотрите, какие цены заламывают в том же «Манчестер-Сити», а я уж не говорю про саудитов – по 200-300 миллионов футболист получает в год. Это же сумасшедшие деньги!
- «Сосьедад» подтвердил трансфер Захаряна в субботу.
- Контракт с игроком подписан на 6 лет.
- Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.