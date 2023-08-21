В «Динамо» раскрыли, сколько «Сосьедад» заплатил за Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

– Пишут, что за него заплатили 12 миллионов евро, неужели правда?

– Правда. Он столько и стоит на самом деле. Хороший футболист, много было команд, которые готовы были его пригласить в Европу.

А что вы удивляетесь? Посмотрите, какие цены заламывают в том же «Манчестер-Сити», а я уж не говорю про саудитов – по 200-300 миллионов футболист получает в год. Это же сумасшедшие деньги!

«Сосьедад» подтвердил трансфер Захаряна в субботу.

Контракт с игроком подписан на 6 лет.

Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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