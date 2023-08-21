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    • В «Динамо» раскрыли, сколько «Сосьедад» заплатил за Захаряна

    В «Динамо» раскрыли, сколько «Сосьедад» заплатил за Захаряна

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, сколько клуб заработал на продаже Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    – Пишут, что за него заплатили 12 миллионов евро, неужели правда?

    – Правда. Он столько и стоит на самом деле. Хороший футболист, много было команд, которые готовы были его пригласить в Европу.

    А что вы удивляетесь? Посмотрите, какие цены заламывают в том же «Манчестер-Сити», а я уж не говорю про саудитов – по 200-300 миллионов футболист получает в год. Это же сумасшедшие деньги!

    • «Сосьедад» подтвердил трансфер Захаряна в субботу.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1148

      Soccerdealer63 44 минуты назад

      Ну... вот так-то оно и лучше... 12 лямов... переход в 12-ю команду Примеры... А то.. Реал реал...)))

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