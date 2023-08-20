«Спартак» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена», начало – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Спартак: Свинов, Денисов, Дуарте, Джикия, Рябчук, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, Промес, Соболев.

Зенит: Кержаков, Караваев, Фернандес, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

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