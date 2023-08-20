Журавель: «Хави выглядит дурачком, обратившись к Захаряну»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил опубликованное обращение главного тренера «Барселоны» Хави в адрес Арсена Захаряна.

Оно записано зимой, когда «Барселона» пыталась подписать Захаряна.

В итоге Арсен оказался в «Реал Сосьедаде».

Контракт рассчитан на 6 лет.

«Хави с этим обращением к Арсену выглядит каким-то дурачком теперь.

Если ты реально хотел Захаряна к себе, мог бы позвонить лично, а «Барселона» могла бы послать запрос в «Динамо» на трансфер.

А так – хрень какая-то получается. И понятно, что серьeзные дела видео-селфашичками не делаются.

Я больше склоняюсь к версии, что это Нобель Арустамян попросил своего старого друга Хави записать какой-то мотивейшн для Арсена. Либо вообще у Хави есть друг-олигарх Арсен, которого Хави так зовeт к себе в гости на паэлью», – написал Журавель.

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