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Журавель: «Хави выглядит дурачком, обратившись к Захаряну»

20 августа 2023, 13:39
11

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил опубликованное обращение главного тренера «Барселоны» Хави в адрес Арсена Захаряна.

  • Оно записано зимой, когда «Барселона» пыталась подписать Захаряна.
  • В итоге Арсен оказался в «Реал Сосьедаде».
  • Контракт рассчитан на 6 лет.

«Хави с этим обращением к Арсену выглядит каким-то дурачком теперь.

Если ты реально хотел Захаряна к себе, мог бы позвонить лично, а «Барселона» могла бы послать запрос в «Динамо» на трансфер.

А так – хрень какая-то получается. И понятно, что серьeзные дела видео-селфашичками не делаются.

Я больше склоняюсь к версии, что это Нобель Арустамян попросил своего старого друга Хави записать какой-то мотивейшн для Арсена. Либо вообще у Хави есть друг-олигарх Арсен, которого Хави так зовeт к себе в гости на паэлью», – написал Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Барселона Захарян Арсен Хави
Комментарии (11)
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2easy
1692530755
Журавель, сам-то понял что сказал?!... Дебилойд
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Добрый Бобер
1692531087
Кто такой Хави, я знаю т.к. немного интересуюсь футболом, а вот кто такой Журавель - вообще не в курсе.
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edw7777
1692533981
Журавель, теперь даже не дурачком, а просто кретином, выглядишь ты. Кто Хави и кто ты?! Эти уроды - журналюги просто задолбали своим гипертрофированным самомнением.
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sv1969
1692537155
В одном известном мультике Матроскин сказал Шарику: Шарик ты балбес! Балбес для этого пассажира будет выглядеть похвалой!(((
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BarStep
1692537420
Ну и где тут не прав Дзюба?! Какие-то говорящие жопы...
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NewLife
1692538150
Как же любят эти клоуны типа зюбы, журавля и прочие кретины блеснуть соплей, т.е. втереть свое имя рядом с именем кого-то великого - моськи.
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bulls27
1692560137
Журавель,ты даже не дурачёк . Ты совсем страх потерял? Хави и ты !! Ты из дурки что ли ??
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russkiisergei
1692564664
журавель ты скорее всего петух
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Dyadya Kolya
1692624204
Не дурачком, а Мистер Бимом в зоопарке, обратившимся обезьЯНу)
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