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    Журавель: «Хави выглядит дурачком, обратившись к Захаряну»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил опубликованное обращение главного тренера «Барселоны» Хави в адрес Арсена Захаряна.

    • Оно записано зимой, когда «Барселона» пыталась подписать Захаряна.
    • В итоге Арсен оказался в «Реал Сосьедаде».
    • Контракт рассчитан на 6 лет.

    «Хави с этим обращением к Арсену выглядит каким-то дурачком теперь.

    Если ты реально хотел Захаряна к себе, мог бы позвонить лично, а «Барселона» могла бы послать запрос в «Динамо» на трансфер.

    А так – хрень какая-то получается. И понятно, что серьeзные дела видео-селфашичками не делаются.

    Я больше склоняюсь к версии, что это Нобель Арустамян попросил своего старого друга Хави записать какой-то мотивейшн для Арсена. Либо вообще у Хави есть друг-олигарх Арсен, которого Хави так зовeт к себе в гости на паэлью», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6396

      Добрый Бобер 17 минут назад

      Кто такой Хави, я знаю т.к. немного интересуюсь футболом, а вот кто такой Журавель - вообще не в курсе.

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      Рейтинг: +30

      2easy 23 минуты назад

      Журавель, сам-то понял что сказал?!... Дебилойд

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