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    Форвард «Пюника» испугался переходить в «Факел»

    Президент «Пюника» Артур Согомонян подтвердил, что нападающий команды Лука Юричич мог перейти в «Факел». Босниец испугался.

    «Факел» действительно проявлял хороший интерес. Но переход Юричича в Воронеж маловероятен. У него в приоритете – «Клуж». Клубы ведут переговоры, если договорятся по условиям, то, скорее всего, будет переход в Румынию.

    Юричич по личным причинам побаивается ехать в Россию. Он из Боснии, а они пережили войну. Поэтому в приоритете румынский клуб. В течение ближайшей недели будет уже окончательно понятно.

    Слежу за российским чемпионатом, хотел бы, чтобы он перешел в «Факел». Юричич – талантливый футболист, который еще не до конца раскрылся. Был бы рад, если бы он перешел в РПЛ. Мы с ним общались вчера, и он сказал: приоритет – чемпионат Румынии. Хотя я пытался агитировать за российский чемпионат. Мне было бы интересно за ним там наблюдать», – сказал Согомонян.

    • У Юричича в сезоне 5 матчей и 3 гола.
    • Он стоит 350 тысяч евро.
    • «Факел» идет в РПЛ последним с 0 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +113

      Имя на этом сайте 23 минуты назад

      Юричич по личным причинам побаивается ехать в Россию. Он из Боснии, а они пережили войну.========Ну его понять можно.Накуй ему воюющая страна.

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