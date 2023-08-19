Форвард «Пюника» испугался переходить в «Факел»

Президент «Пюника» Артур Согомонян подтвердил, что нападающий команды Лука Юричич мог перейти в «Факел». Босниец испугался.

«Факел» действительно проявлял хороший интерес. Но переход Юричича в Воронеж маловероятен. У него в приоритете – «Клуж». Клубы ведут переговоры, если договорятся по условиям, то, скорее всего, будет переход в Румынию.

Юричич по личным причинам побаивается ехать в Россию. Он из Боснии, а они пережили войну. Поэтому в приоритете румынский клуб. В течение ближайшей недели будет уже окончательно понятно.

Слежу за российским чемпионатом, хотел бы, чтобы он перешел в «Факел». Юричич – талантливый футболист, который еще не до конца раскрылся. Был бы рад, если бы он перешел в РПЛ. Мы с ним общались вчера, и он сказал: приоритет – чемпионат Румынии. Хотя я пытался агитировать за российский чемпионат. Мне было бы интересно за ним там наблюдать», – сказал Согомонян.