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    • В «Динамо» рассказали, когда «Сосьедад» объявит о переходе Захаряна

    В «Динамо» рассказали, когда «Сосьедад» объявит о переходе Захаряна

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с трансфером полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    – Что с Захаряном?

    – Ждите вечера. У «Реал Сосьедад» сегодня игра. Так что будет все вечером.

    В этой сделке было больше участников, чем два клуба, поэтому это было дольше, чем обычно. Каждый трансфер индивидуальный.

    – Агентская комиссия?

    – Есть случаи, когда продающий клуб платит агентскую комиссию, есть наоборот.

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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