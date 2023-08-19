В «Динамо» рассказали, когда «Сосьедад» объявит о переходе Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с трансфером полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
– Что с Захаряном?
– Ждите вечера. У «Реал Сосьедад» сегодня игра. Так что будет все вечером.
В этой сделке было больше участников, чем два клуба, поэтому это было дольше, чем обычно. Каждый трансфер индивидуальный.
– Агентская комиссия?
– Есть случаи, когда продающий клуб платит агентскую комиссию, есть наоборот.
- 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
- Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.
Источник: «Матч ТВ»