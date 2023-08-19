Джикия высказался о трансфере Захаряна в «Сосьедад»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скорый переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

– Всю последнюю неделю в России обсуждали возможность твоего партнера по сборной Арсена Захаряна перейти из «Динамо» в «Реал Сосьедад», который сыграет в Лиге чемпионов. Как относишься к таким новостям?

– Еще когда только начали писать об интересе «Челси» к Захаряну, я сказал, что буду рад за молодых футболистов из чемпионата России, если они заявят о себе и получат приглашения из ведущих лиг.

Если у Арсена все сложится, напишу ему, от души поздравлю, буду следить за карьерой и статистикой. Интересно, как игрок из РПЛ может смотреться сегодня в Испании.