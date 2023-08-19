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    Джикия высказался о трансфере Захаряна в «Сосьедад»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал скорый переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    – Всю последнюю неделю в России обсуждали возможность твоего партнера по сборной Арсена Захаряна перейти из «Динамо» в «Реал Сосьедад», который сыграет в Лиге чемпионов. Как относишься к таким новостям?

    – Еще когда только начали писать об интересе «Челси» к Захаряну, я сказал, что буду рад за молодых футболистов из чемпионата России, если они заявят о себе и получат приглашения из ведущих лиг.

    Если у Арсена все сложится, напишу ему, от души поздравлю, буду следить за карьерой и статистикой. Интересно, как игрок из РПЛ может смотреться сегодня в Испании.

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2983

      alefreddy 37 минут назад

      и все таки скорее скамейка

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      Рейтинг: +6468

      subbotaspartak 2 часа назад

      Нормальный базар... Уедет - удачи...

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