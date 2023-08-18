«Зенит» отреагировал на назначение Спаллетти в сборную Италии

Можно было бы еще добавить что Спалетти не сам ушел из Зенита а его выкинули, и то что Зениту пришлось платить Спагетти зарплату даже после ухода дабы соблюсти fair-play! Ну а со Спартаком в Наполи он конкретно *********!!! Более 40 лет болею за сборную Италии и на моей памяти это худшее что могло с ней произойти!!!
Пресс-служба «Зенита» прокомментировала назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.
«Желаем удачи и новых побед, Мистер», – написали петербуржцы.
- Спаллетти тренировал «Зенит» в 2009-2014 годах.
- Он дважды приводил команду к чемпионству.
- В прошлом сезоне Спаллетти привел «Наполи» к скудетто.