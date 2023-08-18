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    • «Зенит» отреагировал на назначение Спаллетти в сборную Италии

    «Зенит» отреагировал на назначение Спаллетти в сборную Италии

    Пресс-служба «Зенита» прокомментировала назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

    «Желаем удачи и новых побед, Мистер», – написали петербуржцы.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» в 2009-2014 годах.
    • Он дважды приводил команду к чемпионству.
    • В прошлом сезоне Спаллетти привел «Наполи» к скудетто.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 22:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4660

      ziborock 7 минут назад

      Можно было бы еще добавить что Спалетти не сам ушел из Зенита а его выкинули, и то что Зениту пришлось платить Спагетти зарплату даже после ухода дабы соблюсти fair-play! Ну а со Спартаком в Наполи он конкретно *********!!! Более 40 лет болею за сборную Италии и на моей памяти это худшее что могло с ней произойти!!!

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      Рейтинг: +4270

      raritet 21 минуту назад

      Будем болеть за тебя Лучано.

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      Рейтинг: +241

      russkiisergei 26 минут назад

      бл.. вот пешуный зенит везде подлизывает

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      Рейтинг: +705

      Айболид > russkiisergei 24 минуты назад

      А тебя е.ёт ?
      Ах да , ты же узкий гей .

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