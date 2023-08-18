В «Сосьедаде» раскрыли детали перехода Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может в пятницу прилететь в Сан‑Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».
«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», – сообщили в пресс‑службе «Сосьедада».
- 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
- Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.
Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!
Источник: «Матч ТВ»