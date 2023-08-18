В «Сосьедаде» раскрыли детали перехода Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может в пятницу прилететь в Сан‑Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».

«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», – сообщили в пресс‑службе «Сосьедада».

20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.

Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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