Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Месси рассказал, почему никогда не придавал значения «Золотому мячу»

    Месси рассказал, почему никогда не придавал значения «Золотому мячу»

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о ценности «Золотого мяча».

    «Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе.

    Самое главное для меня – командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», – сказал Месси.

    • Лео в Майами с июня.
    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • Он действующий чемпион мира.

    Новости по теме
    Месси признался, что не хотел переходит в «ПСЖ» в 2021 году
    Месси объяснил, почему перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами»
    УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшему игроку сезона-2022/23 6
    Источник: Varsky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      Maxi_7 9 минут назад

      Именно поэтому вы, господин Месси, напоминаете об этом уже всеми давно забытом и никому не нужном фан турнирчике (чм) каждый раз когда есть возможность... никак не для того чтобы выклянчить очередную блестяшку).
      Как говорится из той же оперы, что и: "Я гналась за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны".))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15904

      Алексей З 1 час назад

      После ЧМ , в споре между Месси и Роналду поставлена жирная точка.
      Можно ставить рекорды на Аравийском полуострове, только большинству всё уже понятно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 