Месси рассказал, почему никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Именно поэтому вы, господин Месси, напоминаете об этом уже всеми давно забытом и никому не нужном фан турнирчике (чм) каждый раз когда есть возможность... никак не для того чтобы выклянчить очередную блестяшку).
Как говорится из той же оперы, что и: "Я гналась за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны".))
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о ценности «Золотого мяча».
«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе.
Самое главное для меня – командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», – сказал Месси.
- Лео в Майами с июня.
- У Месси 7 «Золотых мячей».
- Он действующий чемпион мира.