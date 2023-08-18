Месси рассказал, почему никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о ценности «Золотого мяча».

«Я никогда не придавал значения «Золотому мячу». После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе.

Самое главное для меня – командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», – сказал Месси.