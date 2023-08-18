Саудовский клуб Бензема и Канте хочет купить капитана «ПСЖ» и Салаха

Бегут Звёзды из Европы. Скоро лига Арабских чемпионов будет круче чем все остальные европейские турниров.Европа ещё не раз вспомнит Газпром и прочих спонсоров из России.
«Аль-Иттихад» хочет усилить фланг атаки и центр обороны, сообщает Al-Riyadiah.
В связи с этим саудовский клуб хочет купить форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и капитан «ПСЖ» Маркиньоса.
- Сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов заплатить Салаху 180 миллионов евро за два сезона.
- За «Аль-Иттихад» играют Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.