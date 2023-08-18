Саудовский клуб Бензема и Канте хочет купить капитана «ПСЖ» и Салаха

«Аль-Иттихад» хочет усилить фланг атаки и центр обороны, сообщает Al-Riyadiah.

В связи с этим саудовский клуб хочет купить форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и капитан «ПСЖ» Маркиньоса.