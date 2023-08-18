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    • Саудовский клуб Бензема и Канте хочет купить капитана «ПСЖ» и Салаха

    Саудовский клуб Бензема и Канте хочет купить капитана «ПСЖ» и Салаха

    «Аль-Иттихад» хочет усилить фланг атаки и центр обороны, сообщает Al-Riyadiah.

    В связи с этим саудовский клуб хочет купить форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и капитан «ПСЖ» Маркиньоса.

    • Сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов заплатить Салаху 180 миллионов евро за два сезона.
    • За «Аль-Иттихад» играют Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.

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    Источник: Al-Riyadiah

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2477

      Январь 59 23 минуты назад

      Бегут Звёзды из Европы. Скоро лига Арабских чемпионов будет круче чем все остальные европейские турниров.Европа ещё не раз вспомнит Газпром и прочих спонсоров из России.

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      Рейтинг: +15904

      Алексей З 1 час назад

      Вот кому денег девать некуда.
      Такое ощущение , что идёт соревнование между шахами , кто круче "балду" соберёт, такой вот междусобойчик.

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