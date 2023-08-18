Фабрицио Романо рассказал, когда Захарян прилетит в Испанию: он переходит в «Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян продолжит карьеру в «Сосьедаде».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, россиянин отправится в Испанию с целью завершения трансфера в пятницу, 18 августа. Медосмотр уже запланирован.

20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.

Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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