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    • Стало известно, сколько заработал агент Захаряна на переходе из «Динамо» в «Сосьедад»

    Стало известно, сколько заработал агент Захаряна на переходе из «Динамо» в «Сосьедад»

    Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заработал 2 миллиона евро на трансфере футболиста в «Реал Сосьедад».

    «Сумма агентских, которые «Динамо» заплатит Андрееву – 2 миллиона евро. Андреев хотел 3 миллиона (25 процентов от суммы трансфера), но в итоге стороны пришли к средней, устраивающей всех сумме. При этом вариант с «Реал Сосьедадом» принес не Павел Андреев.

    Андреев действительно помогал Захаряну. И действительно купил ему квартиру в Тольятти. Но, согласно агентскому договору, Захарян ежемесячно отдавал Андрееву 10 процентов от зарплаты», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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