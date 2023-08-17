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    • УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшему игроку сезона-2022/23

    УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшему игроку сезона-2022/23

    УЕФА назвал имена трех финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23.

    В тройку вошли полузащитник Кевин де Брюйне («Ман Сити», Бельгия), нападающий Эрлинг Холанд («Ман Сити», Норвегия) и форвард Лионель Месси («Интер» Майами, Аргентина).

    Тройку финалистов выбрали тренеры, чьи клубы в прошлом сезоне выступали в еврокубках, тренеры сборных из стран-членов УЕФА и журналисты.

    • Победитель будет объявлен 31 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ.

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    Источник: сайт УЕФА

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