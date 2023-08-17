УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшему игроку сезона-2022/23

Месси даже если на Марс улетит, его все равно будут номинировать и ЗМ давать
УЕФА назвал имена трех финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23.
В тройку вошли полузащитник Кевин де Брюйне («Ман Сити», Бельгия), нападающий Эрлинг Холанд («Ман Сити», Норвегия) и форвард Лионель Месси («Интер» Майами, Аргентина).
Тройку финалистов выбрали тренеры, чьи клубы в прошлом сезоне выступали в еврокубках, тренеры сборных из стран-членов УЕФА и журналисты.
- Победитель будет объявлен 31 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ.