ЦСКА может купить игрока юношеской сборной Молдавии

Зачем? у ЦСКА за глаза талантливой молодёжи за глаза своей!!!! Нужны проф футболисты для усиления всех позиций
ЦСКА просматривал полузащитника юношеской сборной Молдавии Кристиана Паскалуту.
«Паскалуту тренировался с молодeжной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой», – сообщает«Чемпионат».
- Паскалуту играет за клуб «Виктория».
- Его рыночная стоимость – 50 тысяч евро.
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