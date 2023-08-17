ЦСКА может купить игрока юношеской сборной Молдавии

ЦСКА просматривал полузащитника юношеской сборной Молдавии Кристиана Паскалуту.

«Паскалуту тренировался с молодeжной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой», – сообщает«Чемпионат».