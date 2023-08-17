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    ЦСКА может купить игрока юношеской сборной Молдавии

    ЦСКА просматривал полузащитника юношеской сборной Молдавии Кристиана Паскалуту.

    «Паскалуту тренировался с молодeжной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой», – сообщает«Чемпионат».

    • Паскалуту играет за клуб «Виктория».
    • Его рыночная стоимость – 50 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2527

      Красногвардейчик 1 час назад

      Зачем? у ЦСКА за глаза талантливой молодёжи за глаза своей!!!! Нужны проф футболисты для усиления всех позиций

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