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    • Боссы российских судей согласились встретиться с игроками «Зенита»

    Боссы российских судей согласились встретиться с игроками «Зенита»

    В РФС прокомментировали желание «Зенита» встретиться с представителями судейского комитета РФС для обсуждения новых рекомендаций по работе арбитров.

    «Мы получили письмо от футбольного клуба «Зенит» с просьбой провести провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и «Зенита-2» по правилам играм.

    Планируем, что лекция пройдет во время паузы на игры сборных», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ после 4 туров.
    • Следующий соперник – «Спартак» (20 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      Надо всех судей и чиновников РФС проверить на полиграфе на предмет договорняков

      0
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      Рейтинг: +5515

      PAREVG. 1 час назад

      Боссы судей будут на коленях извиняться, что плохо их на третью звезду тянут...

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      Рейтинг: +1169

      Krics 2 часа назад

      "Мы не такие",ихмо.

      0
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      Рейтинг: +11431

      ivany4 3 часа назад

      А кто кричал, после встречи Спартака с судьями, никогда сбг не опустится до такого!
      Вот уж действительно сбг, за победу, мы для вас и споем и спляшем!!!

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