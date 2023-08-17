Боссы российских судей согласились встретиться с игроками «Зенита»

В РФС прокомментировали желание «Зенита» встретиться с представителями судейского комитета РФС для обсуждения новых рекомендаций по работе арбитров.

«Мы получили письмо от футбольного клуба «Зенит» с просьбой провести провести ежегодную лекцию для футболистов и тренерского штаба основной команды и «Зенита-2» по правилам играм.

Планируем, что лекция пройдет во время паузы на игры сборных», – сообщили в службе коммуникаций РФС.