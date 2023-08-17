«Динамо» заплатит 2 миллиона агенту Захаряна, чтобы Арсен ушел в «Сосьедад»

«Динамо» удовлетворило финансовые требования Павла Андреева – агента полузащитника Арсена Захаряна.
Московский клуб согласился заплатить представителю футболиста 2 миллиона евро.
Это позволило разблокировать переход Захаряна в «Реал Сосьедад».
Стороны уведомили испанский клуб, что разногласия о комиссионных выплатах улажены, в связи с чем сделку можно закрывать.
- 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
- Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова