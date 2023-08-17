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    • «Динамо» заплатит 2 миллиона агенту Захаряна, чтобы Арсен ушел в «Сосьедад»

    «Динамо» заплатит 2 миллиона агенту Захаряна, чтобы Арсен ушел в «Сосьедад»

    «Динамо» удовлетворило финансовые требования Павла Андреева – агента полузащитника Арсена Захаряна.

    Московский клуб согласился заплатить представителю футболиста 2 миллиона евро.

    Это позволило разблокировать переход Захаряна в «Реал Сосьедад».

    Стороны уведомили испанский клуб, что разногласия о комиссионных выплатах улажены, в связи с чем сделку можно закрывать.

    • 20-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Его статистика за главную команду: 89 матчей, 19 голов, 25 ассистов.
    • Ожидается, что «Сосьедад» заплатит за хавбека 12 млн евро + бонусы.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +19360

      NewLife 33 секунды назад

      В мире бизнеса нормальная брокерская (агентская) комиссия от 1 до 3 -х процентов в зависимости от обстоятельств.
      Такие миллионные комиссионные в нашем футболе говорят об одном - коррупция и откаты.

      0
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      Рейтинг: +4734

      Ziklop 30 минут назад

      армяны достали динамо? скорее поделились агентскими процентами!

      0
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      Рейтинг: +1170

      Andrew01 46 минут назад

      После такого, я бы разорвал договор с таким агентом, которому всё равно на карьеру игрока, а главное бабло. Вот главная беда нашего футбола, жадные агенты.

      1
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      Рейтинг: +21361

      Cleaner 1 час назад

      Играют футболисты, а БАБЛО ГРЕБУТ спекулятивные агенты.(((

      0
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      Рейтинг: +940

      O-kolesov 1 час назад

      Как--будто избавляются от назойливой мухи

      1
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      Рейтинг: +1209

      k611 1 час назад

      Жадность правит агентами.

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      Рейтинг: +419

      odessakmv 2 часа назад

      я же говорил: Динама еще и денег даст, чтобы избавится от переписанного Ары

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      Рейтинг: +4734

      Ziklop > odessakmv 29 минут назад

      они почуяли, что может стать Кокориным!

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