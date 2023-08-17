«Динамо» заплатит 2 миллиона агенту Захаряна, чтобы Арсен ушел в «Сосьедад»

«Динамо» удовлетворило финансовые требования Павла Андреева – агента полузащитника Арсена Захаряна.

Московский клуб согласился заплатить представителю футболиста 2 миллиона евро.

Это позволило разблокировать переход Захаряна в «Реал Сосьедад».

Стороны уведомили испанский клуб, что разногласия о комиссионных выплатах улажены, в связи с чем сделку можно закрывать.