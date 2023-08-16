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    • Агент Тюкавина предположил, почему задерживается переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

    Агент Тюкавина предположил, почему задерживается переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал задержку в переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Я не знаю, не хочу гадать. У Арсена есть агент, он должен объяснить эту ситуацию. Со стороны я смотрю, и у меня впечатление, что какая-то из сторон не выполняет свои обязательства или не договорились.

    В сделке участвует агент, игрок и клубы – четыре стороны, кто-то с кем не договорился или не выполнили обещания, поэтому возникают вопросы», – сказал Сафонов.

    • Захарян вернулся к тренировкам с «Динамо».
    • Сообщалось, что Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

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    Источник: Metaratings

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    16.08.2023 18:19
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21361

      Cleaner 5 часов назад

      Поматросили Захаряна и бросили.

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