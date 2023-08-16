Агент Тюкавина предположил, почему задерживается переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал задержку в переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я не знаю, не хочу гадать. У Арсена есть агент, он должен объяснить эту ситуацию. Со стороны я смотрю, и у меня впечатление, что какая-то из сторон не выполняет свои обязательства или не договорились.

В сделке участвует агент, игрок и клубы – четыре стороны, кто-то с кем не договорился или не выполнили обещания, поэтому возникают вопросы», – сказал Сафонов.