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    • Захарян не может договориться с «Сосьедадом»: известна причина разногласий

    Захарян не может договориться с «Сосьедадом»: известна причина разногласий

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не договорился с «Сосьедадом» об условиях контракта.

    По информации «СЭ», испанский клуб предложил Захаряну подписать соглашение на срок более 5 лет. Сторона 20-летнего россиянина считает, что это слишком большой срок.

    Захарян отправится в Испанию, когда «Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта.

    • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2023 18:22
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3673

      FRZZ 12 часов назад

      Конец очередной армянской сказке, а наивные люди поверили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      Купа Купыч 12 часов назад

      Талалай бы сходу согласился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8719

      Степашкин Вова 13 часов назад

      Дурачок он!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4793

      Oldtrafford83 13 часов назад

      Какой то терпила этот Захарян

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3148

      m40 14 часов назад

      5 лет долгосрочный контракт, куда уж более. Похоже Сосьедат верит в него, а ведь можно и обжечься как Фиорентина с Кокориным. Попробуй выгони потом с хлебного места

      2
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      ...
      Рейтинг: +5751

      neim > m40 10 часов назад

      А ни кто и не хочет более, как раз наоборот. Так что читай внимательней. Да и такое ли оно хлебное, это место, откуда тебе знать ? Про зарплату еще ничего не говорили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1202

      k611 14 часов назад

      Сейчас до выделывается и останется в России. Есть возможность её надо использовать, а не выкабениваться.

      3
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      Рейтинг: +1847

      Таврида 14 часов назад

      Большой срок для чего? Захарян планирует быстренько переметнуться в другой Реал - мадридский? Еще ничего не достиг, а уже выкобенивается.

      2
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      Рейтинг: +14864

      Skull_Boy 14 часов назад

      Да не перейдет он и хватит уже дурь про него постить мамкина сиська ближе и в состав он и так попадает за глаза, а там тренироваться надо

      5
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      Рейтинг: +2636

      Болотоход 14 часов назад

      Вот и сказочке конец!
      Дорожка одна- зенит.

      1
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