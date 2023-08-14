Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Захарян не может договориться с «Сосьедадом»: известна причина разногласий

Захарян не может договориться с «Сосьедадом»: известна причина разногласий

14 августа 2023, 18:22
9

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не договорился с «Сосьедадом» об условиях контракта.

По информации «СЭ», испанский клуб предложил Захаряну подписать соглашение на срок более 5 лет. Сторона 20-летнего россиянина считает, что это слишком большой срок.

Захарян отправится в Испанию, когда «Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта.

  • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
  • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
  • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

Еще по теме:
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков 2
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна 1
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Динамо Захарян Арсен
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1692027596
Да не перейдет он и хватит уже дурь про него постить мамкина сиська ближе и в состав он и так попадает за глаза, а там тренироваться надо
Ответить
Таврида
1692027649
Большой срок для чего? Захарян планирует быстренько переметнуться в другой Реал - мадридский? Еще ничего не достиг, а уже выкобенивается.
Ответить
k611
1692029477
Сейчас до выделывается и останется в России. Есть возможность её надо использовать, а не выкабениваться.
Ответить
m40
1692029829
5 лет долгосрочный контракт, куда уж более. Похоже Сосьедат верит в него, а ведь можно и обжечься как Фиорентина с Кокориным. Попробуй выгони потом с хлебного места
Ответить
Oldtrafford83
1692030731
Какой то терпила этот Захарян
Ответить
Степашкин Вова
1692032343
Дурачок он!
Ответить
Купа Купыч
1692036212
Талалай бы сходу согласился.
Ответить
Главные новости
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
7
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Все новости
Все новости
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
22:16
2
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
21:27
4
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
7
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
19:43
14
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
13
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
2
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+