Захарян не может договориться с «Сосьедадом»: известна причина разногласий

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не договорился с «Сосьедадом» об условиях контракта.

По информации «СЭ», испанский клуб предложил Захаряну подписать соглашение на срок более 5 лет. Сторона 20-летнего россиянина считает, что это слишком большой срок.

Захарян отправится в Испанию, когда «Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта.