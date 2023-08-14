Захарян не может договориться с «Сосьедадом»: известна причина разногласий

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не договорился с «Сосьедадом» об условиях контракта.
По информации «СЭ», испанский клуб предложил Захаряну подписать соглашение на срок более 5 лет. Сторона 20-летнего россиянина считает, что это слишком большой срок.
Захарян отправится в Испанию, когда «Сосьедад» договорится с ним об условиях контракта.
- Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
- У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.
Источник: «Спорт-Экспресс»