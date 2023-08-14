Президент «Сосьедада» сообщил о проблемах с трансфером Захаряна

Президент «Сосьедада» Хоакин Аперрибай прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Трансфер Захаряна? Мы всe ещe работаем над этим, я не могу сказать больше. Контракт с ним ещe не согласован.

Работа ещe продолжается, посмотрим, сможем ли мы решить проблемы», – цитирует Аперрибая Mundo Deportivo.

Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.

Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.

У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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