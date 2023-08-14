Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Сосьедада» сообщил о проблемах с трансфером Захаряна

    Президент «Сосьедада» сообщил о проблемах с трансфером Захаряна

    Президент «Сосьедада» Хоакин Аперрибай прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Трансфер Захаряна? Мы всe ещe работаем над этим, я не могу сказать больше. Контракт с ним ещe не согласован.

    Работа ещe продолжается, посмотрим, сможем ли мы решить проблемы», – цитирует Аперрибая Mundo Deportivo.

    • Захарян должен перейти в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

    Новости по теме
    Уткин прокомментировал переход Захаряна в «Сосьедад» 1
    Новые подробности о переходе Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад» 2
    Захарян уезжает в «Реал Сосьедад»: сколько «Динамо» получит за него, будут ли у него шансы заиграть в Испании
    Источник: «Чемпоинат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 