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    Уткин прокомментировал переход Захаряна в «Сосьедад»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Переход Захаряна отличный знак. Ведь что, собственно, произошло?

    Постараюсь предельно просто. Все дети, которые увлекаются футболом, мечтают играть в Лиге Чемпионов.

    В наши времена у Захаряна все равно получилось. Значит, он молодец, и удачи ему», – написал Уткин в телеграме.

    • Захарян перейдет в «Сосьедад» на этой неделе.
    • Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
    • У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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