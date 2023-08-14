Уткин прокомментировал переход Захаряна в «Сосьедад»

Журналист Василий Уткин прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Переход Захаряна отличный знак. Ведь что, собственно, произошло?
Постараюсь предельно просто. Все дети, которые увлекаются футболом, мечтают играть в Лиге Чемпионов.
В наши времена у Захаряна все равно получилось. Значит, он молодец, и удачи ему», – написал Уткин в телеграме.
- Захарян перейдет в «Сосьедад» на этой неделе.
- Баски заплатят за игрока 12 миллионов евро без учета бонусов.
- У «Динамо» будет приоритетное право обратного выкупа.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина