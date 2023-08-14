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    • КДК начал проверку дела с Дзюбой – форвард «Локо» угрожал журналисту

    КДК начал проверку дела с Дзюбой – форвард «Локо» угрожал журналисту

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о начале расследования инцидента с Артемом Дзюбой.

    Форвард «Локомотива» после матча с «Крыльями Советов» угрожал журналисту, пообещав ему «засунуть телефон в одно место».

    «По инциденту с Артемом Дзюбой после матча «Локомотив» «Крылья советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент с КДК будет в повестке, сообщим об этом завтра», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6912

      Антибиотик 13 минут назад

      КДКашники скоро будут рассматривать дела, кто из футболистов неправильно дорогу перешел. Отстаньте от Дзюбы, все правильно он сказал!

      0
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      Рейтинг: +1211

      Александр52 3 часа назад

      Руки прочь от Дзюбы ! Хватит провокаций. Журналисты и блогеры совсем обнаглели.

      1
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      Рейтинг: +19005

      paracetamol 4 часа назад

      Надо было реально засунуть провокатору!

      1
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      Рейтинг: +21348

      Cleaner 4 часа назад

      Каким боком тут КДК? Какие футбольные правила нарушил Дзюба, отшив ОБОРЗЕВШЕГО ЖУРНАЛЮГУ?

      2
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      Рейтинг: +12406

      BRO_football 4 часа назад

      Пхах, я же говорил. Это было предсказуемо. Дело времени.

      0
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      Рейтинг: +648

      НикКин 4 часа назад

      Пора уже проверку журналистов дела на профпригодность

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      Рейтинг: +6047

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Какое КДК? СК...

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      Рейтинг: +21348

      Cleaner > Дядя Серёжа 4 часа назад

      СК - это к Промесу. И депортация!...(((

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      Рейтинг: +8559

      nik55 > Cleaner 4 часа назад

      а тебя в дурдом

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