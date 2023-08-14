КДК начал проверку дела с Дзюбой – форвард «Локо» угрожал журналисту

КДКашники скоро будут рассматривать дела, кто из футболистов неправильно дорогу перешел. Отстаньте от Дзюбы, все правильно он сказал!
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о начале расследования инцидента с Артемом Дзюбой.
Форвард «Локомотива» после матча с «Крыльями Советов» угрожал журналисту, пообещав ему «засунуть телефон в одно место».
«По инциденту с Артемом Дзюбой после матча «Локомотив» «Крылья советов» в КДК идет проверка. Если этот инцидент с КДК будет в повестке, сообщим об этом завтра», – сказал Григорьянц.