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  • Головин прокомментировал первую победу «Монако» в Лиге 1 и назвал цели на сезон

Головин прокомментировал первую победу «Монако» в Лиге 1 и назвал цели на сезон

14 августа 2023, 09:44

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы над «Клермоном» (4:2) в матче Лиги 1.

Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

«Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счет 2:2, но самое главное довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим.

Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо», – сказал Головин.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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