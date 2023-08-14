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    • Головин прокомментировал первую победу «Монако» в Лиге 1 и назвал цели на сезон

    Головин прокомментировал первую победу «Монако» в Лиге 1 и назвал цели на сезон

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы над «Клермоном» (4:2) в матче Лиги 1.

    Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

    «Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы. Матч получился непростым, были ошибки как нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счет 2:2, но самое главное довели дело до победы и набрали три очка. Забили четыре гола. Думаю, болельщики могут быть довольны этим.

    Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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